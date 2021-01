Politik will Schleichweg sperren

Bielefeld -

Die neue Wohnsiedlung an der Neulandstraße in Theesen zählt zu den größten Neubaugebieten in Bielefeld. Weil das auch viel neuen Autoverkehr mit sich bringt, will die Politik jetzt Straßen am Rande des Gebiets, die sich zu Schleichwegen in Richtung Innenstadt entwickelt haben, entlasten. Die Straßen Köckerwald und Homannsweg sollen zu Anliegerstraßen werden.