Coronazahlen in Bielefeld: Fünf weitere Todesfälle

Bielefeld (WB/wie) -

Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag 178 Corona-Neuinfektionen in Bielefeld. Darunter sind aber 74 Nachmeldungen. Zudem werden fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

