Nach den bisherigen Informationen sind dabei keine Personen verletzt worden. In dem Markt entstand Sachschaden.

Am Mittwoch gegen 19.40 Uhr informierte der Marktleiter des Supermarktes, gegenüber der Einmündung Splittenbrede, die Feuerwehr über Rauchentwicklungen an mehreren Stellen. Mitarbeiter hatten Rauchquellen in einer Abteilung des Marktes und im Eingangsbereich festgestellt.

Als Polizeibeamte in dem Gebäude eintrafen, bemerkten sie immer noch eine Geruchsbeeinträchtigung durch den Rauch. In einer Marktabteilung waren Stellen am Boden verunreinigt worden, die auf mehrere Zündstellen hindeuteten.

Im Ein- und Ausgangsbereich des Marktes zündete der Mann laut Polizeibericht weitere Rauchtöpfe, ehe er unerkannt entkommen konnte

Die Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1.80 Meter groß sein; mit kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Mütze, eine Brille und eine schwarze Gesichtsmaske mit einem Totenkopf. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke – mit weißem Reißverschluss, einer beigen Cargohose und schwarzen Sportschuhen.

Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise unter Telefon 0521/545-0.