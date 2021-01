Diese können auch als „Corona-Ampel“ eingesetzt werden. Eine erhöhte CO2-Konzentration erlaubt zwar keine Aussage über virushaltige Aerosole, aber die Sensoren geben ein Signal, wenn zu lange nicht gelüftet wurde und das Infektionsrisiko steigt.

Alle Messdaten werden über das so genannte LoRaWAN-Netz an einen Server der Stadtwerke Bielefeld übermittelt und zur Auswertung aufbereitet. Die Daten dienen als Grundlage für die Kontrolle und Weiterentwicklung der Lüftungspläne in Schulen und Kitas. In der aktuellen Corona-Situation, aber auch darüber hinaus, verspricht sich Schulleiter Dr. Andreas Gather eine Verbesserung der Gesundheitsprävention für Schüler und Lehrkräfte: „Wir bekommen verlässlich Informationen über Veränderungen in unserer Raumluft. Das ist wichtig, da die subjektive Wahrnehmung oft eine andere ist. Und eine optimale Luftqualität ist gut für das Lernen und Arbeiten“, sagt Dr. Gather.

Das LoRaWAN-Netz bauen die Stadtwerke Bielefeld im Rahmen ihrer Smart-City-Aktivitäten auf. Das Netz kann auch von Privatpersonen und Firmen genutzt werden. Energiedatenmanagement, Temperatur-, Bewegungs- oder Feuchtigkeitsmessung – die Sensoren können in vielfältiger Weise zum Einsatz kommen. Die Daten-Vernetzung unterschiedlichster Alltagsbereiche dient unter anderem der Verbesserung von Instandhaltungen in der Infrastruktur. Außerdem werden Erfahrungen im Bereich Alarmierung und Überwachung der Energieflüsse gesammelt.

Auch die Falkenkita in der Gustav-Adolf-Straße in Bielefeld nimmt an dem Pilotprojekt teil. „Gerade in diesen Zeiten ist es enorm wichtig, dass man richtig lüftet. Die Gefahr, dass man zu wenig oder zu viel lüftet, besteht mit den Sensoren nicht mehr“, sagt Peter Bauer, Geschäftsführer der Falken Bielefeld.