Ratsdebatte auf Youtube

Bielefeld -

So was gab‘s in Bielefeld noch nie: Die Ratssitzung am kommenden Mittwoch soll zweigeteilt werden: Zunächst startet um 17 Uhr eine Videokonferenz, in der über die anstehenden Punkte debattiert werden kann. Anschließend machen sich die Politiker auf den Weg in die Stadthalle, wo über die anstehenden Punkte abgestimmt werden muss.