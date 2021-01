Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 15. November 2020, in einer Tankstelle an der Paderborner Straße (Höhe Schlinghofstraße) in Sennestadt. Gegen 0.40 Uhr betrat der Maskierte mit einem Messer in der Hand den Verkaufsraum der Tankstelle. Er ging auf den Kassierer zu, bedrohte diesen mit dem Messer und forderte den Inhalt der Kasse.

Nach einem Tankstellen-Überfall am 15. November 2020 in Sennestadt sucht die Polizei den Täter mit Fotos aus der Überwachungskamera. Foto: Polizei Bielefeld

Der Kassierer kam der Forderung nach und händigte das Bargeld aus. Der Unbekannte konnte daraufhin mit seiner Beute über die Paderborner Straße in Richtung Sennestadt entkommen.

Nun veröffentlicht die Polizei Fotos von dem unbekannten Mann. Er ist etwa 20 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose und einen grauen Pullover. Der vom Täter mitgeführte Stoffbeutel ist schwarz und hat einen gelben Aufdruck.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 14: 0521/545-0.