Stadt beklagt zehn weitere Todesfälle

Corona: Realer Inzidenzwert sinkt in Bielefeld auf 138,3

Bielefeld (WB/mdel). -

65 Corona-Neuninfektionen hat die Stadt Bielefeld am Freitag dem Robert-Koch-Institut (RKI) und dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) gemeldet. Die so genannte reale Meldeinzidenz der vergangenen sieben Tage sinkt damit um 9,3 auf 138,3 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 462 Neuinfektionen. In Bielefeld sind zudem weitere zehn Todesfälle zu beklagen.

Von