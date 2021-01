Abschied vom CDU-Bundesvorstand

Delegierte verfolgen Bundesparteitag der Union in der Bielefelder Parteizentrale – Elmar Brok nicht wiedergewählt

Bielefeld (WB/peb) -

Elmar Brok (74), Urgestein der Bielefelder CDU, ist beim 33. Bundesparteitag der CDU nicht erneut als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt worden. Den Parteitag erlebte er am Freitag und Samstag gemeinsam mit Andreas Rüther und Vincenzo Copertino in der Bielefelder CDU-Zentrale als drei von 1001 Delegierten.