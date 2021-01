Schnee überall – aber der Regen kommt

Seit Samstagabend hatte es fast überall in NRW geschneit - laut DWD-Sprecherin im Schnitt ein bis zwei Zentimeter. Im Münsterland sowie im Bergischen Land und im Siegerland waren es teils drei bis vier Zentimeter.

In der Nacht zum Montag sei im Bergland weiterer Schnee möglich, sonst gebe es gebietsweise Regen. In Ostwestfalen und in höheren Lagen könnte Sprühregen frieren und für Glätte sorgen. Am Rhein soll die Temperatur in der Nacht aber nicht mehr unter null Grad sinken. Am Montag bleibe es bedeckt, im Bergland könnte weiter Schnee fallen, sonst wird etwas Regen erwartet.