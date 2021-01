Senior fuhr in Bielefeld einfach weiter

Bielefeld WB -

Streifenpolizisten haben im Rahmen von Verkehrskontrollen einen 78-jährigen Senioren bemerkt, der bereits am Vortag in Schlangenlinien gefahren war. Aufgrund von Trunkenheit im Verkehr hatten die Polizisten dem Bielefelder in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Fahrerlaubnis entzogen.