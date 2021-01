“Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag, 12. Januar, und Mittwoch, 13. Januar, ereignete“, sagte Polizeisprecher Michael Kötter. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Schwanenweg in Milse an einem abgestellten Toyota einen Sachschaden von circa 4000 Euro.

Eine Bielefelderin parkte ihren schwarzen Toyota Yaris am Fahrbahnrand in Nähe der Straßeneinmündung Hönerfeld. An dieser Stelle stieß ein unbekanntes Fahrzeug zwischen vergangenen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, gegen ihr Auto.

An dem Toyota fanden sich Dellen und Lackkratzer, die sich von der Fahrertür bis zur ausgerissenen Stoßstange zogen. Polizeibeamte entdeckten Spuren eines fremden Fahrzeugs und stellten sie sicher.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0521/5450 an das Verkehrskommissariat 1.