Mordprozess Baumheide: Achteinhalb Jahre Haft

Bielefeld -

Nach der Ermordung eines 17-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Schelpmilser Weg im Bielefelder Stadtteil Baumheide hat das Landgericht Bielefeld am Dienstag einen 19-Jährigen zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Deutsche aus Bielefeld wollte in der Nacht zum 1. Mai 2020 das ebenfalls aus Bielefeld stammende Opfer mit einem Messer zur Herausgabe seines Rucksacks zwingen. Als der Jugendliche sich weigerte, stach ihm der Angreifer zweimal in den Bauch.