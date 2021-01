Trauer um Hans-Rolf Pade

Der ehemalige Dornberger Bezirksvorsteher und langjährige SPD-Politiker Hans-Rolf Pade ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Mehr als 30 Jahre war Pade kommunalpolitisch in der Bezirksvertretung und im Gemeinderat von Babenhausen tätig (von 1969 bis 2001 ). Von 1994 bis 1999 war er Bezirksvorsteher und danach bis zu seinem Ausscheiden stellvertretender Bezirksvorsteher.

Aufgewachsen ist Pade in der Siedlung Wellensiek. Diese Siedlung und die Jugendarbeit der Organisation der Falken haben ihn geprägt. 1957 trat er in die SPD ein und übernahm politische Verantwortung. Die Verkehrsberuhigung im Wellensiek, die Bebauung im Bereich Hof Hallau und der Radweg an der Schröttinghauser Straße waren ihm besonders wichtige Anliegen für Dornberg.

„Er war ein Mann der deutlichen Worte, der klaren Töne und des festen Händedrucks“, würdigte ihn der Bielefelder SPD-Landtagsabgeordnete Georg Fortmeier, der einige Jahre gemeinsam mit Pade in der Bezirksvertretung Dornberg zusammengearbeitet hat. „Er ist einer meiner politischen Ziehväter gewesen, die meine Arbeit geprägt haben“, so der Landtagsabgeordnete. Schaufenster-Reden und politisches Taktierenhabe Pade nie gemocht. „Er suchte immer den Ausgleich.“

In den 63 Jahren seiner Mitgliedschaft in der SPD war Pade auch 20 Jahre Vorsitzender des Ortsvereins Babenhausen. Darüber hinaus war Hans-Rolf Pade Schöffe beim Amts- und Landgericht Bielefeld sowie ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Minden. 30 Jahre war Pade im Betriebsrat bei der Firma Oetker, wo er als technischer Angestellter tätig und zum Abteilungsleiter aufgestiegen war.

Seine weitere große Leidenschaft war die Geflügelzucht. In seinem Garten hatte er eine große Voliere, und seine Tiere wurden regelmäßig auf Stadt- und Landesausstellungen mit Preisen ausgezeichnet.

Die Dornberger SPD trauert um einen besonderen Kommunalpolitiker und Menschen. „Seine freundliche und umgängliche Art, sein Verantwortungsbewusstsein für die Dornberger Bürgerinnen und Bürger und die aufrechte sozialdemokratische Haltung wird uns in Erinnerung bleiben“, würdigen die beiden Ortsvereinsvorsitzenden Stefan Zier und Almut Fortmeier das Wirken von Hans-Rolf Pade.