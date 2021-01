Die reale Meldeinzidenz der Stadt Bielefeld der letzten sieben Tage sinkt um 2,4 auf 128,5 pro 100.000 Einwohnern. Das entspricht 429 Neuinfektionen.

101 Menschen werden aktuell in Bielefelder Krankenhäusern behandelt, 36 davon liegen auf der Intensivstation und 22 werden auch beatmet.

Die Stadt Bielefeld hat am Mittwoch zudem fünf weitere Todesfälle an das LZG gemeldet, und zwar zwei Frauen im Alter von 94 und 95 Jahren sowie drei Männer im Alter von 66, 89 und 91 Jahren. Damit verzeichnet Bielefeld seit Beginn der Pandemie 196 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Das heißt, 2,16 Prozent der 9071 nachweislich infizierten Menschen in Bielefeld sind an oder mit Corona gestorben.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch einen Inzidenzwert von 190,6 für Bielefeld. Der vom RKI angegebene Wert beinhaltet aber noch immer Nachmeldungen aus dem alten Jahr. Ende dieser Woche sollen die Zahlen von Stadt und RKI dann endlich übereinstimmen.