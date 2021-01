Bielefelder Lehrer liefern Zeugnisse frei Haus

Bielefeld -

Wenn es am kommenden Freitag in Nordrhein-Westfalen die Halbjahreszeugnisse gibt, dann bietet die Gesamtschule Rosenhöhe in Bielefeld-Brackwede coronabedingt einen besonderen Lieferservice an: Auf Vorschlag der Schulleitung will ein Großteil der Lehrer seinen Schülern die Dokumente persönlich nach Hause bringen.