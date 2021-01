Um 10.39 Uhr war das Schwierigste geschafft: Alba Lucía, 2855 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß, war geboren. Kurze Zeit später war auf Instagram zu sehen, wie die kleine Hand des Säuglings den Daumen der Mutter hält. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl – so viel Liebe auf einmal“, sagt Mama Sabina, der es genau wie dem Säugling hervorragend geht.

Für die überglücklichen Eltern ist Alba Lucía das erste Kind. „Helles Licht“ bedeutet der Name, der wie Stefan Ortega spanische Wurzeln hat. „Wir haben uns hier sehr wohl und in jeder Situation sicher gefühlt“, beschreibt das Paar den Aufenthalt im Krankenhaus. Das hört Oberarzt Uwe Graf gerne. Er hatte Alba Lucía mit dem Hebammen-Team auf die Welt geholfen. „Die Geburt lief ganz reibungslos“, erzählt er. Das Spiel hatte der Arminia-Fan am Abend selbst noch verfolgt und war dann am Morgen im Kreißsaal auf Ortega und seine Freundin getroffen.

Jetzt hält der Keeper keine Torschüsse, sondern den süßen Nachwuchs in den Händen. „Ich bin extreme Emotionen gewöhnt, aber dies hier ist mit nichts zu vergleichen! Als Alba Lucía auf der Welt war, sind bei Sabina und mir Tränen geflossen“, verrät der stolze Vater. Schon am Freitagnachmittag kann es nach Hause gehen. Und das bedeutet: Anpfiff fürs Familienleben!