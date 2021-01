So schön ist‘s nur im Wald

Der Petersberg im Teutoburger Wald: Foto-Impressionen eines besonderen Ortes in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe/mar) -

Wer wandert, sieht mehr von der Welt, sagt ein altes Sprichwort. Beim Spaziergang auf dem Petersberg im Teutoburger Wald in Bielefeld sind alle Sorgen schnell vergessen. Foto-Impressionen vom Petersberg an der Wacholderheide in Bielefeld.