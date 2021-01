Trutzig, wehrhaft und altehrwürdig

Ein erster urkundlicher Nachweis für einen Sakralbau in Kirchdornberg stammt aus dem Jahr 1281. Archäologische Grabungen haben jedoch einen ersten Vorgängerbau des 8. Jahrhunderts mit eingezogenem Rechteckchor nachgewiesen, wie er sich unweit Kirchdornbergs auch in den 1949 entdeckten Grundmauern des um 789 vom heiligen Waltger in Müdehorst gegründeten Damenstifts findet, welches später nach Herford verlegt wurde.

Der heilige Waltger entstammte einer in Dornberg ansässigen adeligen sächsischen Familie, mit der auch der erste nachgewiesene Kirchbau dort in Zusammenhang stehen muss.

Das heutige Gebäude ist eine dreijochige gotische Saalkirche aus dem 14. Jahrhundert. Der romanische Kirchturm aus dem 11. Jahrhundert besitzt ein frühgotisches Obergeschoss.

Im Inneren lassen sich Teile von Gewölbe- und Wandmalereien in das 14. bis 16. Jahrhundert datieren. Auffällige Gestaltungsmerkmale sind der Schnitzaltar mit Kreuzigungsgruppe aus dem 13. Jahrhundert sowie die Barockkanzel und der Taufstein, die beide aus dem Jahr 1685, dem Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach, stammen.

Der wuchtige Wehrturm der Peterskirche überragt den Dorfkern in Dornberg.

Im Vorraum: Alter Stein und neues Design. Foto: Bernhard Pierel

Gefasste Sakramentsnische mit gemalter Scheinarchitektur. Foto: Bernhard Pierel

Kontrastvoll: Ein alter Opferstock neben dem Hygienespender. Foto: Bernhard Pierel

Der mittelalterliche Hochaltar mit Schnitzereien und gemalter Predella mit Christus und den Aposteln. Foto: Bernhard Pierel

Aufgang zur Kanzel und Heilig-Grab-Nische für den Karfreitag. Foto: Bernhard Pierel

Prospektpfeifen im Turm sowie das Kreuzgratgewölbe. Foto: Bernhard Pierel

Reiche Ornamentik ziert die Barockkanzel. Foto: Bernhard Pierel

Die historische Peterskirche in Kirchdornberg fasiziert mit vielen Details. Foto: Bernhard Pierel

Licht fällt auf den Blockaltar mit seinem gotischen Altarschrein. Foto: Bernhard Pierel

Im Turm steht die Orgel. Sie umfasst 16 Register und wurde 1974 eingeweiht.

Barockkanzel mit Schalldeckel aus dem Jahr 1685. Foto: Bernhard Pierel

Der Taufstein aus Holz wurde 1976 restauriert.

Im Jahr 1974 initiierte Kantor Hans-Martin Knappe in der Peterskirche eine bis heute bestehende und in Bielefeld einmalige Konzertreihe für Alte Musik. Seither haben nationale und internationale Musikerinnen und Musiker in mehr als 300, fast immer ausverkauften Konzerten authentische Interpretationen Alter Musik auf historischen Instrumenten gespielt und den Bielefeldern einmalige Konzerterlebnisse geschenkt.