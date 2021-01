Bäume an der Herderstraße stehen unter Schutz

Bielefeld -

Die Bäume in der ehemaligen Briten-Siedlung an der Herderstraße stehen unter Schutz. Am Samstag ist die Allgemeinverfügung der Stadt veröffentlicht worden und damit in Kraft getreten, nach der größere Bäume nicht mehr gefällt werden dürfen. Ansonsten droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.