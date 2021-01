OWD: Vier Autos in Unfall verwickelt

Hauptverkehrsstraße in Bielefeld war zeitweise gesperrt

Bielefeld/Paderborn (WB/cm) -

Auf dem Ostwestfalendamm (B61) kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos. Zwei Unfallbeteiligte wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Mehr als eine Stunde war der Ostwestfalendamm in Richtung Bielefeld gesperrt.