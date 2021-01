Ein Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am Montag, 25. Januar, den Vorfall gemeldet. Der Zeuge machte die Ermittler auf einen demolierten Briefkasten an der Senner Straße, in der Nähe des Giraffenwegs, im Bielefelder Stadtteil Senne aufmerksam.

Der Bielefelder hatte den demolierten Briefkasten um 8.55 Uhr im Vorbeifahren an der Senner Straße bemerkt und die Polizei gerufen.

Die Beamten fanden am Straßenrand der Senner Straße den Briefkasten. Die Tür stand offen und war so beschädigt, dass sie nicht mehr verschließbar war. Offensichtlich hatten der oder die Täter einen gezündeten Sprengkörper in den Kasten geworfen. In dem deformierten Briefkasten fanden die Beamten zwei unversehrte Briefe. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.