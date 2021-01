Im Oktober 2019 hatten die Stadtwerke Bielefeld in Kooperation mit ihrer Telekommunikationstochter Bitel den Glasfaserausbau gestartet. Obwohl der sich infolge von Kampfmittelverdachtsfällen um sechs Monate verzögerte, ist er mittlerweile im Ausbaugebiet komplett abgeschlossen. Heute sind 197 Objekte mit der Zukunftstechnologie ausgestattet.

Als eines der ersten Unternehmen ging die Druckerei Tiemann im Gewerbegebiet Grafenheider Straße in Brake ans Glasfasernetz. „Ein wenig gedauert hat es ja schon“, sagt Olaf Tiemann, der in der Druckerei unter anderem für die IT und Druckvorstufe verantwortlich ist. „Seit längerer Zeit lagen die Leitungen in der Straße und auch der Anschluss im Haus war schon fertig. Aber dann kam ein Bombenfund und die Corona-Pandemie dazu. Die eigentliche Freischaltung lief dann aber sehr zügig.“

Zuletzt war es in der Druckerei Tiemann immer wieder zu Engpässen bei der Geschwindigkeit im kupferbasierten DSL-Netz gekommen, weil hochauflösende Druckdaten mit einem großen Datenvolumen die herkömmliche Leitung verstopften.

Mit dem Glasfaseranschluss ist auch die „letzte Meile“ zwischen den Verteilzentren und den Haushalten mit hochwertiger Glasfaser-Technik ausgestattet. Aleksandar Aljusaj, Vertriebsleiter der Bitel, erklärt: „Mit alten Kupferkabeln sind maximal 100 Megabit pro Sekunde möglich. In Abendstunden, wenn viele Menschen im Internet surfen, liegt die reale Geschwindigkeit meistens weit darunter. Wer sich für unser Angebot entscheidet, kann mit Bandbreiten bis zu 400 Megabit dauerhaft im Netz surfen. Damit sind alle heutigen und auch zukünftigen Anforderungen an Bandbreite und Internet-Geschwindigkeit abgedeckt. In diesem Jahr werden wir auch Gigabit-Produkte in unser Portfolio aufnehmen.“