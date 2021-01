Distanzunterricht bis Mitte Februar

Düsseldorf (WB/epd) -

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen bleibt der Distanzunterricht bis zum Ende der derzeit noch laufenden Corona-Einschränkungen in Kraft. Man setze noch mindestens bis zum 12. Februar auf den Distanzunterricht in den Schulen als „Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag in Düsseldorf.