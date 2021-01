Bielefeld/Paderborn/Bad Oeynhausen (WB) -

Der französische Mode-Discounter Pimkie schließt 30 seiner 71 Filialen in Deutschland. Auch die Standorte in Bielefeld und Paderborn werden in diesem Zuge Ende Februar aufgegeben, teilte die deutsche Betreibergesellschaft Framode mit. Die Filiale in Bad Oeynhausen soll bestehen bleiben.