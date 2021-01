Der Bielefelder hatte seinen schwarzen SUV am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr am Hirschweg und in Nähe der Einmündung der Sprungbachstraße abgestellt. Am Dienstag bemerkte er gegen 20 Uhr, dass sein Auto nicht mehr dort stand. Bei dem Wagen handelt es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2014. Er trug Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16/ 0521/545-0.