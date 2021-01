In den Morgenstunden des Dienstag, 26. Januar, war der Bielefelder mit seinem Pkw im Bielefelder Stadtteil Babenhausen unterwegs. In der Wittebreite/Großdornberger Straße stieß er gegen mehrere Straßenschilder und beging Fahrerflucht. Seine Fahrt endete kurze Zeit später in einem Grünstreifen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Gegen 4.30 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Pkw informiert, der in der Wittebreite, Höhe Großdornberger Straße, in einem Graben liegen würde.

Als die alarmierten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, versuchte der Unfallfahrer seinen Pkw, einen Audi A7, vergeblich aus dem Grün zu befreien.

Beim Aussteigen aus dem Wagen zeigte der Bielefelder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Während die Beamten mit ihm sprachen, wankte der Fahrer leicht und musste sich zwischenzeitlich abstützen.

Im Frontbereich des Audis stellten die Einsatzkräfte einen Unfallschaden fest. Dieser erklärte sich durch ein, unter dem Wagen befindlichen Metallpfosten mit zwei Verkehrszeichen, die vor einer verengten Fahrbahn und einer Linkskurve warnen sollten. Der Bielefelder hatte den Pfosten kurz zuvor umgefahren und samt Betonsockel herausgerissen.

In der Großdornberger Straße, im Bereich der Straße Kattensterdt, stießen die Beamten auf einen umgeknickter Leitpfosten und ein zum Betonsockel passendes Erdloch.

Der 30-Jährige wurde für eine Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw wurde mit einem Kran aus dem Graben gezogen.