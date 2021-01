Bluttat wird Fall für Bundesgerichtshof

Bielefeld -

Achteinhalb Jahre Haft wegen Totschlags und anderer Gewalttaten und Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wegen Alkohol- und Drogenproblemen: So lautete am Dienstag der Vorwoche das Urteil eines Bielefelder Jugendschwurgerichts über einen 19-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld will diese Entscheidung nicht akzeptieren und zieht vor den Bundesgerichtshof. Dem Vernehmen nach will die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes.