Planungsdefizit im Haushalt wird aus Rücklagen beglichen

Bielefeld -

Erstmals in der Geschichte des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld hat die Tagungskonferenz der Kreissynode im digitalen Raum stattgefunden. Mehr als 100 Delegierte fanden sich am Freitag unter dem Vorsitz des Superintendenten Christian Bald zu einem so genannten Webinar ein. „Die Corona-Pandemie hat uns mit Nachdruck ins digitale Zeitalter katapultiert“, sagte Christian Bald im Vorfeld der Synode.