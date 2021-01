Feuerwehr und Polizei waren gegen 4.30 Uhr alarmiert worden. Es hieß, ein Augenzeuge sei mit einem E-Scooter am Parkhaus vorbeigefahren und habe die Flammen bemerkt. Weil er die deutsche Sprache nicht beherrsche, habe er einen Bekannten angerufen, der die Rettungskräfte alarmiert habe.

Autobrand im Uni-Parkhaus 1/21 Foto: Christian Müller / Westfalennews

Die Brandbekämpfer bauten eine Löschwasserversorgung auf. Ein Hydrant in der Nähe funktionierte nicht, weshalb die Feuerwehrkräfte auf einen anderen ausweichen mussten. Über den technischen Dienst wurde die Beleuchtung im Parkhaus abgeschaltet, da beschädigte Leitungen von der Decke hingen. In einem Teilbereich des Parkhauses 1 zeigten sich nach Beendigung der Löscharbeiten Abplatzungen an der Stahlbetonkonstruktion. Ein Statiker muss nun die Tragfähigkeit der Decke überprüfen.

Die rund 30 eingesetzten Brandbekämpfer der Berufsfeuerwehr und der Löschabteilungen Gellershagen und West waren rund zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.

Am Brandort und in der näheren Umgebung wurden mehrere Polizisten eingesetzt. Im Nahbereich wurde mit zivilen Kräften und einem Diensthundeführer nach möglichen Brandstiftern gefahndet. Ob Personen festgestellt wurden, stand am Morgen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.