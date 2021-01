Doch zwei Termine nötig

Irrtümlicherweise war am Samstag im WESTFALEN-BLATT berichtet worden, dass ab sofort nur noch ein Ersttermin benötigt werde, der zweite Termin werde dann bei der Erstimpfung vor Ort im Impfzentrum vergeben. Der Mediziner stellt klar, dass diese Angabe falsch ist. Richtig sei, dass – wie bisher auch – der Terminvergabe für jeden Über-80-Jährigen zwei Termine notwendig seien. Dr. Ulrich Polenz und das WESTFALEN-BLATT bitten für die fehlerhafte Darstellung ausdrücklich um Entschuldigung.

Dr. Ulrich Polenz. Foto: Ingo Schmitz

Nach Angaben von Dr. Polenz hätten am Wochenende bereits einige Patienten bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nur einen Termin gebucht. Dies sei aber in der EDV aufgefallen. Dr. Polenz bedauert den Fehler sehr und betont: „Wer aufgrund des Berichts am Wochenende nur einen Termin gebucht hat, braucht sich nicht weiter zu kümmern. Der zweite Termin wird dann bei der Erstimpfung mitgeteilt.“

Zugleich stellte Dr. Polenz klar: „Von diesem Montag an müssen aber wieder zwei Termine gebucht werden.“ Außerdem kündigte der KV-Bezirkschef an, dass das Terminbuchungssystem ge­genwärtig überarbeitet werde. Ziel sei, dass die Benutzer das System in Zukunft nur noch dann beenden könnten, wenn zwei Termine gebucht seien. Die Umsetzung dauere aber noch einige Tage.