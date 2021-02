Polizeisprecher Michael Kötter sprach auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage von „außergewöhnlichen Verhältnissen“ auf den Bielefelder Straßen. Sie seien stellenweise spiegelglatt und nicht mehr befahrbar gewesen. Zu mehr als 100 Unfällen seien seine Kollegen gerufen worden. „Menschen wurden nach dem jetzigen Stand glücklicherweise nicht verletzt“, sagte Kötter. Man habe überwiegend Sachschäden aufgenommen – zum Beispiel wenn ein Wagen in ein parkendes Fahrzeug gerutscht sei.

Eine Unfallhäufung habe man im Bielefelder Süden festgestellt. Kötter nannte hier die Paderborner Straße, Bethel oder auch die Bodelschwinghstraße. Auf den Autobahnen seien nicht so viele Unfälle festgestellt worden.

Jede Menge zu tun hatten zum Wochenstart auch die Streudienste. Ihnen kam die Aufgabe zu, die Straßen sowie die Geh- und Radwege vom Blitzeis zu befreien.

Mobiel, das Verkehrsunternehmen der Bielefelder Stadtwerke, meldete kurz nach 7 Uhr: „Wegen der Eisglätte können wir leider vorerst den Bus-Fahrplan nicht mehr einhalten. Die Lage ist in den vergangenen Minuten nicht übersichtlicher geworden. Auch die zahlreichen Verkehrsunfälle führen zu Verspätungen auf vielen Strecken.“ Ein Bus selbst sei aber noch nicht in einem Unfall verwickelt gewesen. Zuvor kam die Meldung: „Inzwischen mussten Busse auf 16 Linien die Fahrt unterbrechen. Betroffen sind in erster Linie Strecken, die über die Bergstraßen führen“