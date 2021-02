Vesperkirche frühestens 2022

Corona-Pandemie stoppt Planungen für gemeinsames Mittagessen in der Neustädter Marienkirche

Am 3. Februar 2020 – vor genau einem Jahr – begann die Vesperkirche Bielefeld. Drei Wochen lang war die Neustädter Marienkirche ein Ort des kommunikativen Miteinanders und der Begegnung ganz unterschiedlicher Menschen beim gemeinsamen Essen. Rund 10.000 Menschen kamen in den drei Wochen in die Kirche, etwa 800 Freiwillige sorgten für die Bewirtung der täglich bis zu über 500 Gäste.

