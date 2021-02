Dabei handelt es sich auch nach Medienberichten um die Filiale im Bielefelder Einkaufszentrum Loom, am Paderborner Rathausplatz und in der Innenstadt von Lemgo.

In Bielefeld und Paderborn verfügt Douglas bislang jeweils über drei Verkaufsstätten, von denen jeweils zwei erhalten bleiben sollen – teilweise sogar in unmittelbarer Nähe. In Paderborn soll im Mai, in Lemgo im Juni und in Bielefeld im Januar 2022 Schluss sein. Betroffen sind in OWL insgesamt voraussichtlich zwischen 20 und 25 Arbeitsplätze. Bundesweit sollen im Rahmen des Sparprogramms 600 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Wie teilweise schon vorab bekannt wurde, bleiben die Filialen in Detmold, Gütersloh, Herford, Bünde, Minden, Bad Oeynhausen und Bad Salzuflen erhalten.

Europaweit wird Douglas sogar 500 von 2400 Filialen schließe. Hintergrund sei auch eine immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet, erklärte Douglas-Chefin Tina Müller vor kurzem.