Inzidenzwert sinkt in Bielefeld auf 71,8 pro 100.000 Einwohner

Bielefeld (WB/mdel). -

Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage ist in Bielefeld erneut leicht gesunken. Nach Angaben der Stadtverwaltung betrug er am Montag 71,8 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 240 Neuinfektionen. Am Sonntag lag der Wert bei 72,8.

