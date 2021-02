Mord an Bielefelder: Urteil erwartet

Opfer mit mehr als 100 Messerstichen getötet: Prozess gegen Paar (24/26) in Hannover

Bielefeld/Hannover -

Weil sie einen 28-Jährigen aus Bielefeld mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben sollen, stehen eine 26 Jahre alte Frau und ihr 24 Jahre alter Freund in Hannover vor Gericht. An diesem Dienstagnachmittag wird am dortigen Landgericht das Urteil erwartet.