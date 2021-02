Eine 20-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Smart am Montag um 16.45 Uhr die Walther-Rathenau-Straße, von der Herforder Straße kommend, in Richtung Eckendorfer Straße. An der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Eckendorfer Straße bog sie nach rechts in Richtung Ostwestfalendamm ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Bielefelder, der mit seinem E-Scooter die Fußgängerfurt der dortigen Ampel von der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Herforder Straße überquerte. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der E-Scooter blieb unbeschädigt, an dem Smart entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.