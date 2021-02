Am Dienstag gab es 50 Neuinfektionen, die dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) in Nordrhein-Westfalen gemeldet wurden. Am Montag wurden elf Neuinfektionen registriert. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelder ist auf 9595 gestiegen.

Als infektiös gelten aktuell 1774 Einwohner. Die Zahl der Genesenen liegt bei 7579. Die Meldeinzidenz der vergangenen sieben Tage ist um 3,0 auf 74,8 pro 100.000 Einwohner angestiegen. Das entspricht 250 Neuinfektionen.

82 Menschen (Montag: 86 Bielefelder) werden aktuell in einem der Bielefelder Krankenhäuser behandelt. 25 davon liegen auf einer Intensivstation, und 20 Corona-Patienten werden auch beatmet.