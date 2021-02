Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sollen die Impfungen in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen Ende Februar weitgehend abgeschlossen sind, so dass ab Montag die 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe ihre Arbeit aufnehmen können.

„Wir impfen so viel, wie Impfstoff da ist. Am Anfang werden die Zentren deshalb noch nicht unter Volllast arbeiten, aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Sobald mehr Impfstoff geliefert wird, können wir zunehmend mehr Menschen einen Impftermin anbieten“, erklären Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL und Thomas Müller, KVWL-Vorstand. Wann dies genau der Fall sein werde, lasse sich allerdings im Moment noch nicht sagen.

Einlass nur mit einem gültigen Termin

Bürger können nur dann in ein Impfzentrum eingelassen werden, wenn sie einen gültigen Termin für den jeweiligen Tag haben und der entsprechenden Priorisierungsgruppe angehören. Dies trifft in der ersten Phase ausschließlich auf Personen zu, die mindestens 80 Jahre alt sind. Sie dürfen sich von jeweils einer Person begleiten lassen, die jedoch nicht geimpft werden kann. Wer einen Termin vereinbart hat, aber nicht 80 Jahre oder älter ist, wird nicht geimpft.

Impfwillige, die über die Online-Buchung nur einen Erst-, aber keinen Zweittermin bekommen haben, sind aufgerufen, diesen Ersttermin unbedingt wahrzunehmen. Sie erhalten spätestens vor Ort im Impfzentrum am Tag der Erstimpfung einen Termin für die zweite Impfung. Die Bürger müssen nicht selbst aktiv werden.

Wie bereits in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet ist es sowohl bei der Online-Buchung als auch bei der telefonischen Erreichbarkeit der Impfhotline wegen der extremen Auslastung vielfach zu Schwierigkeiten gekommen. Ende Januar verzeichneten die Impfhotlines beispielsweise täglich zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Anrufe.