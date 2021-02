Schwerer Lkw-Unfall: A2 bei Bielefeld gesperrt

Bielefeld (WB/cm/abe) -

Die A2 ist nach einem schweren Lkw-Unfall in Höhe des Bielefelder Berges zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost zum Teil gesperrt. In Fahrtrichtung Hannover wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung des Lastwagens wird die ganze Nacht andauern.