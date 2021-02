„Wir werden die Menschen in die städtischen Einrichtungen (Notschlafstellen) vermitteln. Wird das von den Betroffenen nicht gewünscht, werden wir ihnen ein ‚Kältepaket‘ übergeben“, teilt die Heilsarmee mit. Das Kältepaket beinhaltet einen Schlafsack, eine Isomatte und eine Thermoskanne mit Tee oder Kaffee. Wenn es notwendig ist, hilft das Team der Heilsarmee auch mit Jacken, Hosen, Schals, Handschuhen und Socken aus.

Als weitere Maßnahme wurden die Öffnungszeiten des Cafés „Open Heart“ in der Siegfriedstraße 32 (Hinterhaus) erweitert. Das Kältemobil wird jeweils von 20 bis 23 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof stehen und ist in diesen Tagen 24 Stunden unter 0177/6777177 telefonisch zu erreichen. Ansprechpartner ist Pastor Michael Geymeier.

Der Kälteeinbruch mit Schneefällen wird ab Samstagnachmittag in Ostwestfalen-Lippe erwartet. Nach den derzeitigen Vorhersagen soll es Anfang kommender Woche nachts bis zu -11 Grad Celsius kalt werden.