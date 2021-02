„Herr Meier“ ist früh dran

„Wir haben ihn am Donnerstag zum ersten Mal in dem Nest gesehen“, sagt Tierpark-Leiter Herbert Linnemann.

Im vergangenen Jahr war der Weißstorch Mitte Februar in Olderdissen gelandet, was schon sehr früh war. 2019 waren die Störche Ende Februar gelandet, 2019 erst im März. Anscheinend ist er aber nicht der einzige Zugvogel, der sich schon auf den Weg ins Sommerquartier gemacht hat. Herbert Linnemann: „Am Donnerstag habe ich auch Gänse gesehen, die in Richtung Norden geflogen sind.“

Dabei könnte der Wetterumschwung, dessen Beginn die Meteorologen für dieses Wochenende vorhersagen, den Tieren durchaus Probleme bereiten. Zwar seien Störche nicht ganz so empfindlich und vertrügen auch Minusgrade, „wenn es aber richtig kalt wird, ziehen sich die Störche, die bei uns im Tierpark leben, in die Hütte in ihrer Voliere zurück“, erklärt Linnemann. Den wilden Storch in eine Unterkunft zu locken, sei hingegen unmöglich.

Dafür werden die Tierpfleger „Herrn Meier“ mit Futter unterstützen. Denn die Nahrungssuche würde bei einer dickeren Schneedecke sehr schwierig.

Möglich sei allerdings auch, dass der Storch wieder „Reißaus“ nehmen könnte, wenn es ihm arg zu kalt in Bielefeld werden sollte. „Dann könnte es sein, dass er sich wieder auf den Weg macht und nach Süden fliegt, wo es ja nach den Prognosen wärmer bleiben soll.“