“Je länger die Tonnen an der Straße stehen, desto schneller friert deren Inhalt ein. Je trockener der allerdings ist, desto weniger friert fest. Das heißt also: Feuchte Küchenabfälle wie Teebeutel, Kaffeepads oder Kaffeefilter erst in der Spüle antrocknen lassen und anschließend in geringe Mengen Altpapier einwickeln, bevor man sie in die Tonne gibt“, sagt Sprecherin Margit Schulte Döinghaus.

Farb- oder Hochglanzpapier eignen sich nicht fürs Einwickeln von Biomüll. Biomüll, der vor dem Einfüllen in die Biotonne bereits einige Zeit im Frost verbracht hat (Garten oder Balkon), friert in der Tonne weniger schnell fest.

Wichtig für alle, deren Biomüll trotzdem in der Tonne festgefroren ist: „Sollte die Biotonne nicht oder nur teilweise geleert werden können, besteht kein Anspruch auf eine kostenlose Nachleerung“, betont die Sprecherin.