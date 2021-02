Corona: ein neuer Todesfall

Bielefeld -

Es gibt mittlerweile insgesamt 16 laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. Acht Corona-Fälle sind die britische Mutation und acht (plus zwei) Fälle die südafrikanische. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung. Außerdem meldet die Stadt Bielefeld am Samstag einen weiteren Corona-Toten.