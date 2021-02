Bergstraßen in Bielefeld gesperrt

Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden aus Sicherheitsgründen ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. So sollen die Straßen für Räumfahrzeuge frei bleiben Es gelte vorerst bis 12 Uhr, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntagmorgen.

In Bielefeld hatte die Polizei am Sonntagmorgen die Autobahn 2 am Bielefelder Berg zeitweise gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Süd und Ost betraf nach Angaben der Polizei beide Fahrtrichtungen. Hier kamen Lkw nicht mehr voran und hatten sich quer gestellt. Räumfahrzeuge sollten mindestens zwei der Fahrspuren am Bielefelder Berg vom Schnee befreien, damit die Autos und Lastwagen wieder fahren können, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Mittlerweile ist die Strecke zum Teil wieder frei.

Auch auf der A30 in Bad Oeynhausen blieben Lkw stecken und kamen im Autobahnkreuz nicht auf die A2 hoch.

Weil starker Wind immer neuen Schnee auf die Fahrbahn weht, kommen die Räumfahrzeuge nicht hinterher. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld bereits gewarnt, dass vor allem Schneeverwehungen zu Problemen führen könnten. Ein starker Ostwind wehte den vielen Neuschnee aus der Nacht immer wieder auf die gerade geräumten Fahrbahnen.

Auf vielen Autobahnen vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet kommt es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen. Autos konnten vielerorts nur sehr langsam fahren. „Wo der Räumdienst war, türmt sich kurze Zeit später wieder der Schnee“, berichtete eine dpa-Reporterin aus dem Kreis Minden-Lübbecke.

Lastwagen bleiben auf den Autobahnen stecken. Der Bielefelder Berg ist gesperrt. Foto: Christian Müller

In Bielefeld sind die Bergstraßen laut Polizei gesperrt. Das betreffe sowohl die Bodelschwinghstraße als auch die Osningstraße. Wie lange die Sperrung dauere, sei aktuell unklar.

Auch im Bielefelder Stadtgebiet sind zahlreiche Straßen nicht passierbar. Autos sind tiefen Schneewehen steckengeblieben, berichtete ein dpa-Fotograf. Mehrere Räumfahrzeuge sind in Mitleidenschaft gezogen worden, es ist zu Glätteunfällen gekommen. Die Polizei spricht insgesamt von 25 Unfällen in OWL in der vergangenen Nacht, davon zwei mit Leichtverletzten. NRW-weit wurden 222 Unfälle registriert.

Die Winterdienste waren auf einen der größten Einsätze seit Jahren eingestellt. Behörden hatten appelliert, dass Autofahrer, wenn überhaupt nötig, nur mit vollem Tank, Winterreifen und Decken zum Wärmen loszufahren sollten.