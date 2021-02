Das hat Andrea Marten, Sprecherin des Umweltbetriebes (UWB), auf Anfrage bestätigt. Wegen der Schneemassen, die sich nach der Räumung an den Hauptstraßen vor allem an den Straßenrändern türmen und wegen der Sturmböen immer größer werden, kann die Abfuhr nicht stattfinden. Bielefelds Müllwerker können die vollen Tonnen und Container schlicht nicht durch die Schneehaufen zu den Fahrzeugen ziehen. Zudem könnten die großen UWB-Autos kleinere Straßen in Wohngebieten, die bislang noch gar nicht geräumt worden sind, nicht anfahren, sagte die Sprecherin.

Am Montag soll entschieden werden, ob auch an den kommenden Tagen die Abfuhr ausfällt oder eingeschränkt wird. Wenn Touren ausfallen, sollen diese auf jeden Fall bei Restmüll und Wertstoff nachgeholt werden. Biomüll falle derzeit sowieso wenig an.