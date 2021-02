Schnee, Eis: Droht heute das zweite Impftermin-Chaos?

„Wer seinen Termin nicht einhalten kann, sollte sein Impfzentrum anrufen“, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministerium. Bisher hat jedoch kaum ein Impfzentrum seine Telefonnummer veröffentlicht, denn die Leitungen werden benötigt, um den Betrieb der Zentren zu gewährleisten. Das Ministerium forderte die Impfzentren am Samstag auf, für alle Bürger die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen. So sollen auch Menschen einen Termin vereinbaren können, die beim System der Kassenärztlichen Vereinigungen nicht durchkommen.

Aktuell sollen die wenigsten der 53 Impf-Zentren auf diese unerwartete Sonderaufgabe vorbereitet sein. Der Kreis Paderborn veröffentlichte am Sonntagabend die Nummer 05251/3083333, unter der Termine abgesagt und neue vereinbart werden können, in Bielefeld lautet die Nummer 0521/51-2000, und im Kreis Herford 05221/131500.

Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntagabend mit, wer am Montag nicht kommen könne, dürfe am Dienstag zur gleichen Zeit im Impfzentrum erscheinen – ohne den Montagstermin abzusagen.

Markus Altenhöner, Krisenstabsleiter im Kreis Herford, appellierte an die Menschen, ihren Termin heute möglichst wahrzunehmen. „Der Impfstoff darf nur in Ausnahmefällen noch am Folgetag gegeben werden.“ So sieht es das NRW-Gesundheitsministerium vor, aber anderenorts werden pragmatischere Lösungen nicht ausgeschlossen. „In der Deklaration von Biontech steht, dass der Stoff fünf Tage im Kühlschrank liegen darf“, sagt Dr. Theodor Windhorst, Leiter des Impfzentrums in Bielefeld. „Der Impfstoff ist in erster Linie für die Menschen ab 80 gedacht, und wir sollten ihn jetzt nicht leichtfertig anderen Gruppen impfen, weil es Terminschwierigkeiten gibt.“ Im Münsterland hatten Impfzentren in Erwartung des Wintereinbruchs bereits am Freitag mitgeteilt, dass Menschen mit Montagsterminen auch Dienstag kommen könnten.

Ein Sprecher der Spedition Kühne & Nagel sagte, er gehe davon aus, dass der Impfstoff trotz widriger Straßenverhältnisse Montag um 12 Uhr in den Impfzentren ankommen werde. Dort muss er zwei Stunden auftauen.

Jedes Impfzentrum in NRW bekommt in dieser Woche pro 100.000 Einwohner 390 Biontech-Impfdosen für über 80-Jährige und 306 Dosen Astra-Zeneca für Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste und andere jüngere Berechtigte. In Ostwestfalen-Lippe gehen 1304/1024 Dosen nach Bielefeld, 1423/1118 in den Kreis Gütersloh, 977/768 in den Kreis Herford, 547/430 in den Kreis Höxter, 1355/1065 in den Kreis Lippe, 1211/951 in den Kreis Minden-Lübbecke und 1201/943 in den Kreis Paderborn. Die Astra-Zeneca-Dosen werden ab Mittwoch erwartet.

Die Impfzentren sind an sieben Tagen pro Woche von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Für den Fall, dass abends Impfampullen übrig sind, haben sie Listen mit Impfberechtigten erstellt, die kurzfristig erreicht werden können. Theodor Windhorst: „Das können zum Beispiel Mitarbeiter von Rettungsdiensten sein.“ Priorität habe aber weiterhin das Impfen Über-80-Jähriger