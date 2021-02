Wir möchten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vorsorglich mitteilen, dass es aufgrund der aktuellen Witterung leider in einigen Bereichen unseres Verbreitungsgebietes auch am Dienstag zu Verzögerungen bei der Zustellung der Zeitung kommen kann.

Wir geben unser Bestes, Ihnen trotz der widrigen Wetterverhältnisse Ihre Zeitung schnellstmöglich zuzustellen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zustelldienst, im Druck, in der Logistik und in der Redaktion werden alles versuchen, Ihnen die Zeitung auch unter den schwierigen Bedingungen in gewohntem Umfang und in gewohnter Qualität zuzustellen.

Sollte es dennoch zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen, bitten wir um Ihr Verständnis.

Damit Sie Ihre Zeitung in jedem Fall lesen können, lassen wir unsere eZeitung weiterhin freigeschaltet, welche Sie selbstverständlich kostenfrei nutzen und somit die digitale Version Ihrer Lokalausgabe lesen können.

So können Sie die eZeitung lesen:

Die eZeitung können Sie sowohl auf dem PC als auch auf dem Handy (iPhone oder Smartphone mit Android) oder Tablet (iPad oder Tablet mit Android) lesen.

iPhone/iPad oder Android-Smartphone/Tablet: Laden Sie hier kostenlos unsere eZeitung-App herunter. Öffnen Sie die App und wählen Sie die gewünschte Ausgabe.

Nutzung am Rechner: Öffnen Sie die Seite www.ezeitung3.info und wählen Sie die gewünschte Ausgabe.

Falls Sie Unterstützung zur Nutzung der eZeitung benötigen, finden Sie alle hilfreichen Infos unter www.ezeitung3.info/app/

Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr WESTFALEN-BLATT

Tipp: Falls Sie eine nicht erhaltene Zeitung reklamieren möchten, nutzen Sie bitte die Mailadresse kundenservice@westfalen-blatt.de