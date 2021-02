Wertstoffhöfe und Uni-Cafeteria zu

Update: keine Müllabfuhr bis Mittwoch in Bielefeld – Schneemassen führen zu weiteren Einschränkungen

Bielefeld (WB). -

Die Müllabfuhr in Bielefeld wird bis einschließlich Mittwoch eingestellt. Die Straßen sind für die großen Müllfahrzeuge nicht befahrbar, zudem behindern Schneewälle an den Straßenrändern eine ordnungsgemäße Leerung der Mülltonnen. Am Mittwoch wird entschieden, ob und wann die Termine nachgeholt werden, heißt es vom Umweltbetrieb (UWB).

