Bielefeld -

Bei der Explosion eines Ethanol-Kaminofens sind am frühen Montag zwei Bewohner eines Hauses an der Bollstraße im Stadtteil Ubbedissen verletzt worden. Die Polizeiangaben zufolge 23 und 50 Jahre alten Männer seien zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Polizeisprecherin Hella Christoph.