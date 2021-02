Es gibt weiterhin insgesamt 16 laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld. Acht Corona-Fälle sind die britische Mutation und acht Fälle die südafrikanische. In allen Fällen läuft eine erweiterte Kontaktnachverfolgung.

65 Menschen werden aktuell in den Krankenhäusern behandelt, 24 davon liegen auf der Intensivstation und 17 werden auch beatmet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es am Montag nicht. In Bielefeld sind seit Beginn der Pandemie 253 Menschen im Zusammenhang mit Corona verstorben.

Die Zahl der Genesenen liegt aktuell bei 7772.